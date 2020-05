Kaprijke bouwt zélf fietsbrug over N49 nadat Vlaanderen budgetten heeft geschrapt

Het kruispunt van de N49 in Kaprijke moet in de toekomst een nieuw afrittencomplex worden. Tot het zover is zou de gemeente een tijdelijke fietsbrug krijgen die door de Vlaamse overheid betaald en geplaatst zou worden. Maar de Vlaamse overheid heeft de voorziene budgetten geschrapt waardoor het lang wachten blijft op de fietsbrug.

De gemeente Kaprijke is dat wachten beu en heeft beslist om zelf de fietsbrug te bouwen. De gemeente moet nog een ontwerper aanstellen maar hoopt dat de brug over twee jaar af is. Wel hoopt Kaprijke dat Vlaanderen alsnog over de brug komt met financiële steun in de vorm van een subsidie.