Kringwinkels regio Mechelen-Willebroek-Aartselaar heropenen pas volgende week

"De magazijnen moeten klaargestoomd worden voor de nieuwe lichting spullen", klinkt het bij Jolien Roelandt van ECOSO. "Daarnaast willen we ons personeel de tijd geven om te wennen aan de nieuwe werkwijzes, er is dus best nog wel wat werk nodig om alles klaar te krijgen."

“De lente is normaal gezien een drukke periode als het op spullen geven aankomt. Maar nu we meer dan zeven weken dicht waren en veel mensen de tijd hadden om op te ruimen, verwachten we dat heel veel mensen staan te popelen om hun spullen binnen te brengen", zegt Koen De Bock, gedelegeerd bestuurder van ECOSO vzw. "We roepen dan ook op om niet massaal op de eerste dag naar onze Kringwinkels te trekken. Is er een te lange rij? Kom dan op een ander moment terug. Zo werken we samen aan ieders veiligheid.”

“We hebben daarom beslist om gefaseerd open te gaan. Vanaf 18 mei kan je opnieuw terecht in onze winkels in Willebroek en Mechelen-Noord. 20 mei herstarten onze winkels in Niel, Schelle, Rumst en Mechelen-Zuid. En op 25 mei komen daar ook de collega’s van Londerzeel en Mechelen Korenmarkt bij.”

Ook de openingsuren worden tijdelijk aangepast: van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Zaterdag en zondag blijven de winkels gesloten. Tijdens deze openingsuren kan je zowel winkelen en/of herbruikbare spullen brengen.