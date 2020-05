Kustburgemeesters houden vast aan gefaseerde aanpak: eerst "zo snel mogelijk" tweedeverblijvers, later dagjestoeristen

"Er is beslist dat we ons richten naar de bepalingen van de Veiligheidsraad, dat we die zullen respecteren en doen naleven", zegt burgemeester van Brugge (en dus Zeebrugge) Dirk De fauw (CD&V). "Maar we geven het advies aan de Veiligheidsraad om op een gefaseerde manier mensen toe te laten aan de kust. Dat betekent dat we nog altijd voorstander zijn om in eerste instantie tweedeverblijvers toe te laten, dan verblijfstoerisme en in laatste instantie dagjestoeristen. Iedereen in één keer toelaten, dat kunnen we niet aan en kan te veel problemen veroorzaken."