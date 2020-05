Burgemeester van Maaseik gaat in tegen bezoekregels voor Nederland: “Communicatie is verwarrend en regel is discriminatie"

De verwarrende communicatie is iets wat Tollenaere al langer stoort. Hij vroeg al eerder om meer duidelijkheid. “Vrijdag werd het uitbreiden van je bubbel toegevoegd aan het wetsartikel over essentiële verplaatsingen over de grens. Ik vroeg om duidelijkheid over welke verplaatsingen dan in aanmerking komen om de grens over te steken. Daarin staat dat het is toegestaan om partners te bezoeken, maar niet voor bijvoorbeeld je moeder. Wie kan dat nu beslissen?”