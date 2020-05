Maldegem voorziet gezichtschermen voor alle leerkrachten bij heropstart scholen 

In basisschool Zusters Maricolen moeten ze niet ingaan op het aanbod van de gemeente. "Wij hebben zelf al gelaatsschermen gekocht en zullen die de 1e schooldag verdelen", zegt Nele Verbeke van de school. "We hebben een online bevraging georganiseerd bij onze leerkrachten om te vragen of ze voor een mondmaskers of voor zo'n gelaatmasker zouden kiezen. De meerderheid opteert voor een "faceshield". Dat kan gebruikt worden vooraan in de klas. Als de leerkrachten zich tussen de leerlingen begeven moeten ze een mondmasker dragen."