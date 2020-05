Minister van Economie Muylle tevreden over aanpak winkeliers in eigen Roeselare

De stad Roeselare en de lokale handelaars hebben er volgens de minister alles aan gedaan om klanten opnieuw op een veilige manier te kunnen ontvangen: "Alles is zeer goed voorbereid. Er is eenrichtingsverkeer in de winkelstraten, de afstand die je moet houden is mooi aangeduid, er is ontsmettingsgel en er is een beleid rond paskamers. De winkels zijn duidelijk klaar voor de heropstart. Laat ons hopen dat ook de klant nu snel weer vertrouwen krijgt en dat er de komende weken een goede verkoop is”, zegt Muylle.