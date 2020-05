Modejournaliste Veerle Windels: "Door corona beseffen we dat we de fysieke winkels missen"

Maar "funshoppen" is vandaag niet toegelaten. De winkels zijn dan wel weer open, je moet alleen naar binnen en op een halfuur moet het geklonken zijn. Weinig fun dus en dat is voor Windels net het leuke aan shoppen.



Online winkelen, vindt ze maar niks. "Ik koop nooit online, hoogstens een treinkaartje. Oké, het is makkelijk, maar in een fysieke winkel heb je contact met mensen. Kleine winkels denken ook al lang na hoe ze de shift naar online gaan keren. Ze hebben moeite gedaan om een assortiment samen te brengen en een mooie setting te creëren."



"Soms moet ik gewoon de stad in en doe ik mijn toertje. Dan heb ik niks op het oog, maar dan stoot je op dingen. Je vindt plots iets en het doet iets ongelofelijks met je. Dát is winkelen. In de rij gaan staan om de Action binnen te wandelen, zoals vanmorgen zo veel mensen deden, is dat niet."

