Spectaculaire beelden van redding oehoejong in Riemst

Oehoe's broeden graag op richels of in holtes van rotswanden, daar zitten ze veilig. Maar in een nest met drie opgroeiende oehoejongen, kan het er soms hevig aan toe gaan en wordt er wel eens gevochten om de lekkerste stukjes prooi. Heel waarschijnlijk is het kleinste jong hierdoor overboord gegaan en viel het 15 meter.

Het jong werd gevonden door fietsers en had gelukkig geen ernstige kwetsuren opgelopen aan de val. Onderzoekers hebben na een grondige medische controle, het jong teruggezet in het nest dat zich op een steile rondswand bevond, en enkel via een ladder bereikbaar was.