Oostende maakt doorzichtige mondmaskers: "Slechthorende mensen moeten kunnen liplezen"

Zo'n venstermasker is belangrijk voor wie veel contact heeft met dove mensen, zodat die kunnen liplezen. Maar ook voor mensen met autisme of het syndroom van Down is het belangrijk om gezichtsuitdrukkingen te kunnen zien. Het patroon werd afgestemd met de Belgische FOD Volksgezondheid, is goedgekeurd door viroloog Marc Van Ranst en kwam tot stand met de steun van Doof Vlaanderen vzw.

De maskers maken vraagt wel wat handigheid, maar de stad Oostende vond een vrijwilliger die dat kan. "Ze voldoen aan alle normen en je kan ze ook perfect onderhouden", zegt schepen van toegankelijkheid Hina Bhatti (Open VLD). “Na gebruik kan je het venstermasker best wassen door het te koken in een pot, die je enkel daarvoor gebruikt. Zelfs na een half uur koken, blijft de plasticfolie ongeschonden. Je voorkomt ademaanslag door de folie aan de binnenkant lichtjes in te wrijven met wat vloeibare zeep.”