Opnieuw bezoek in psychiatrische ziekenhuizen: “Dit doet deugd, maar geen fysiek contact is voor sommige bewoners lastig”

Maes is verpleger bij jongeren in de psychiatrie en vindt het project geslaagd. Na 8 weken lockdown zag hij dat veel patiënten genoten van de persoonlijke interactie, maar het was ook dubbel: “Geen fysiek contact mogen hebben is voor sommigen echt moeilijk.” Maes denkt dat deze manier van bezoeken zal doorgetrokken worden naar de afdelingen voor volwassenen.

Ook voor de werknemers zelf is het wennen tijdens de coronacrisis. “We draaien kortere shiften zodat we niet met iedereen in contact komen. De groepen bestaan normaal uit 12 jongeren, nu zijn die gehalveerd.”