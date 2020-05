Opnieuw naar school, knipbeurt bij de kapper, winkelen in de stad: zo bouwen Europese landen coronamaatregelen af

De lockdown in Frankrijk is bij de meest strenge in Europa, zeker in de hoofdstad Parijs. Maar ook de Fransen versoepelen vandaag heel wat coronamaatregelen. Zo kunnen de Fransen vrij reizen in een straal van 100 kilometer rond hun huis. Sporten en wandelen mag weer zonder beperking in tijd of plaats. Met een mondmasker mag je ook opnieuw de trein en de bus nemen.

De scholen openen geleidelijk met kleinere klassen. De meeste ondernemingen inclusief winkels en kappers kunnen weer open, maar cafés en restaurants nog niet.Samenkomsten op straat van meer dan 10 mensen zijn verboden.