Ook reisbureau Event Travel uit Sterrebeek opnieuw aan de slag: "Klanten boeken reizen om of annuleren"

"Mensen met reisplannen willen die plannen liefst wijzigen", weet Dieter. Zo heeft hij net nog de reis van een koppel gewijzigd naar oktober. "Maar dat is allemaal voorwaardelijk", waarschuwt Dieter: "We weten helemaal nog niet wat de reisvoorschriften in pakweg juli of oktober zullen zijn. Daarom raad ik de mensen aan om uit te stellen. Want als je een reis annuleert riskeer je extra kosten."