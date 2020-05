Straatrace in Schaarbeek stilgelegd: vijf auto's in beslag genomen

De politie stuurde een anonieme patrouille ter plaatse. Die zag vijf auto's staan voor het rode licht op het kruispunt van de Rogierlaan en de Haachtsesteenweg. Zodra het licht op groen sprong, raceten de auto's ervandoor. Ze haalden elkaar met twee of drie tegelijk in, reden erg snel, en hielden geen rekening met de tramsporen. Volgens de politie leken ze te willen tonen hoe snel hun auto's konden rijden. De bestuurders zouden volgens de agenten niet hebben kunnen uitwijken voor hindernissen, en verschillende andere weggebruikers in gevaar gebracht hebben. Iets verderop konden de agenten hen tegenhouden. De daders bleken nog jong te zijn, drie van de vijf kwamen uit de zone Brussel-Noord. Hun auto's zijn voor vijf werkdagen in beslag genomen. Het parket zal later beslissen welke maatregelen er nog worden genomen.