Te verwarrend? Te voorzichtig? Te eigengereid? Brits corona-stappenplan is van alles wat

De reacties bleven vanmorgen binnenstromen in programma's en op de sociale media. Wat met werkende ouders die pas op 1 juni ten vroegste hun kinderen naar school kunnen laten gaan? Met hoeveel mag je afspreken in het park? En welke sporten mag je wel of niet beoefenen? Ook daar leek het antwoord van minister Raab eerder op een fact finding mission dan op een goed doordacht, afgevinkt lijstje. "Ik denk niet dat voetbal mogelijk is, want dan kan je geen twee meter van elkaar blijven. Voor voetbal zou het dus heel moeilijk worden, denk ik." Ook over de vraag wie je in het park mag ontmoeten, moest er voortdurend worden gecorrigeerd en bijgestuurd.

Vanmiddag stelt premier Johnson zijn plan voor in het parlement. Hij belooft daar een document van 50 pagina's te tonen met meer uitleg en meer details. Die zullen nodig zijn om de Britse burgers te overtuigen en helderheid te verschaffen, maar nog meer de wetenschappers en de zorgverleners. Zij zijn het meeste beducht voor een heropflakkering met meer besmettingen die nog meer zieken naar de nu al overstelpte ziekenhuizen zou kunnen sturen.

Het Verenigd Koninkrijk staat lang niet zo ver als bijvoorbeeld Duitsland in zijn capaciteit voor tests en contactopsporing. Dat geeft premier Johnson ook zelf toe, net zoals het feit dat de epidemie in de woonzorgcentra ook nog een groot probleem is. Het pad na de bergtop is inderdaad glibberig. Er zouden vooral meer bordjes en leuningen moeten staan.