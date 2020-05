Shoppers in Sint-Niklaas krijgen instructies van grappende acteurs 

Ook acteur Marc helpt om de richtlijnen goed na te volgen: "We steken er een beetje afwisseling in. Soms zijn we ook verkleed als scheidsrechters om het sportieve gedrag van de mensen aan te moedigen nu zij opnieuw buiten kunnen komen." En dat wordt op professionele wijze afgehandeld: "We hebben groene, gele en rode kaarten die we kunnen bovenhalen. Misschien moeten we zelfs eens voor lijnrechter spelen en zal er eens een vlag in de lucht gaan. Maar we doen dat allemaal om de winkelende mensen positief te stimuleren om de maatregelen goed op te volgen."