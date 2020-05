Tijdelijk autovrije winkelstraten in Geraardsbergen misschien maar van korte duur: “Shoppers lijken weg te blijven”

Het stadbestuur voorziet wekelijks een evaluatiemoment voor het tijdelijke mobiliteitsplan. Burgemeester De Padt lijkt nu zelf aan te sturen op een snellere aanpassing. “Uiteindelijk blijkt dat er geen grote opkomst was van klanten in Geraardsbergen. De winkeliers spreken van een drama”, zegt burgemeester De Padt. “Of die lage opkomst met het mobiliteitsplan te maken heeft of met de hevige wind weet ik niet. Maar in Geraardsbergen zijn er veel heuvels waardoor mensen liefst met de wagen gaan shoppen en die niet graag buiten het centrum achterlaten.”

Het stadsbestuur bekijkt of de mobiliteitsmaatregel bijgestuurd moet worden. “We moeten denken aan de winkeluitbaters die het zwaar hebben maar natuurlijk ook aan de gezondheid van de inwoners.”