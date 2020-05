Tomas Baum nieuwe directeur van Kazerne Dossin in Mechelen

Baum heeft ervaring als leidinggevende bij het Vlaams Vredesinstituut en het Vlaams Architectuurinstituut. Hij heeft ook "affiniteit met de missie en de werking van Kazerne Dossin: hij is actief in projecten over het omgaan met polarisatie en conflict", klinkt het in het persbericht. Van opleiding is Tomas Baum master in de Wijsbegeerte, master in de Toegepaste Ethiek en master Internationale Politiek.