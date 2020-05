Unizo en NSZ kritisch voor kortingen bij ketens: "Zware concurrentie voor kleine handelaars"

"We hadden toch een beetje solidariteit verwacht en een zachte opening", zegt Nico Volckeryck van NSZ op de Meir in Antwerpen. Samen met die andere zelfstandigenorganisatie Unizo is NSZ heel kritisch voor de kortingen waarmee grote ketens vandaag uitpakken, tot zelfs 70%. "Een tweede reden waarom het een slecht idee is, is dat we geen funshopping willen creëren. Grote kortingen trekken een massa aan die we nu nog niet willen. Je ziet nu toch hier en daar lange rijen en dat was natuurlijk niet de bedoeling."