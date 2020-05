"Pano" bekijkt hoe bedrijven hun rug rechten na corona-mokerslag, en vooral: wat als deur tweede keer op slot gaat?

Hoe de bedrijven ook denken over de lockdown, voor of tegen, allemaal zitten ze mee in de intenser geworden rat race, de survival of the fittest van de komende maanden of zelfs jaren. Kijk naar Plopsaland. Studio 100-topman Hans Bourlon – die de maatregelen helemaal steunt - zegt in "Pano" dat er een fameus gat in de inkomsten geslagen is. Maar ook zij moeten verder. Ze hopen voor hun musicalopvoeringen plexiglas tussen de stoeltjes te installeren.