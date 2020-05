West-Vlaamse varkensstallen zitten overvol met te dikke dieren: "Overheid moet ze opkopen en invriezen"

Het varkensvlees van de West-Vlaamse boeren wordt normaal gezien wereldwijd geëxporteerd, naar China en Amerika bijvoorbeeld. Maar dat mag niet meer. Niet door de coronacrisis, wel door de Afrikaanse varkenspest die in ons land werd vastgesteld. En nu alle horecazaken en grootkeukens in eigen land dicht zijn door de coronacrisis, is er een overaanbod.

De varkens die vetgemest zijn, moeten normaal gezien naar het slachthuis. Maar daar willen ze die varkens nu niet, zegt kweker Bart Vergote van het Algemeen Boerensyndicaat. "Psychologisch is dat heel moeilijk om niet te weten wanneer je varkens zullen verkocht worden. Daarom vragen we aan de overheid om varkens op te kopen en in te vriezen. We zitten wel met levende dieren en die kan je niet zoals een product uit de fabriek gaan ophokken of in een magazijn gaan stockeren."

In West-Vlaanderen zijn er zo'n 2.000 varkensboeren. Dat is de helft van alle kwekers in ons land.