Wijnbouwers in Vlaams-Brabant vrezen nachtvorst: "Met IJsheiligen weet je nooit"

"De kans op beschadiging is even groot als bij fruitbomen. Met dat verschil dat appel- en perenbomen veel vroeger in bloei komen en dus meer risico lopen. Het is dan ook bang afwachten tot deze week voorbij is", waarschuwt Paul Vleminkx. "We hebben kaarsen en twee warmeluchtkanonnen klaar staan. De kans op nachtvorst is het grootst rond vijf uur 's morgens. We zullen dus de hele week waakzaam moeten blijven", besluit Vleminckx.