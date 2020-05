Genks ziekenhuis verrast patiënten en medewerkers met exlusieve concerten

"Het is natuurlijk zo dat we nog steeds in een strenge periode zitten wat de bezoekregeling van het ziekenhuis betreft", zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. "Er is nog steeds heel weinig bezoek toegestaan en om onze patiënten wat afleiding te bezorgen in deze tijden, wilden we iets bijzonders doen voor hen. We zijn dan op het idee gekomen om hen elke week een concertje aan te bieden."