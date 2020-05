Zottegemmenaars krijgen handgel van “ghostbusters”: “We dragen handgel op onze rug en delen die uit aan de mensen”

“Vandaag hebben we ons systeem voor het eerst getest in Zottegem”, zegt Vandenbroucke nog. “We hebben van de stad de opdracht gekregen om de komende drie zaterdagen alvast paraat te zijn. Ze verwachten dan veel volk. Daarnaast zijn we ook al in gesprek met winkelketens en universiteiten. Binnenkort komen de examens eraan en dan lopen er op de verschillende campussen weer veel studenten rond. Ons systeem is ideaal om snel, efficiënt en contactloos te ontsmetten.”