Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over wolvenwelpjes: "Dit is een mijlpaal voor de Vlaamse natuur"

Enkele maanden geleden voerde Zuhal Demir al nieuwe veiligheidsmaatregelen in voor de wolven in Limburg. Zo zijn er jachtvrije zones ingericht, en is er een verhoogd toezicht door natuurinspecteurs en Natuur & Bos. Ook het beschermingsstatuut van de wolf is sterk aangescherpt. “Zo lopen ze steeds minder risico. We hopen dat de wolf opnieuw kan heropleven in Limburg."