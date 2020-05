12 mei 1945: Clementine Churchill en de onderbelichte rol van vrouwen in WO II

Terwijl Winston Churchill op 8 mei in Londen uitbundig toegejuicht wordt na de val van het naziregime, valt het haast niemand op dat er een afwezige is aan zijn zijde. Zijn echtgenote Clementine is op dat moment in Moskou, en komt pas terug op 12 mei. In Moskou wordt ze geëerd voor haar jarenlange werk om de Russische bondgenoten van hulpgoederen te voorzien. Ze deelt daar op 9 mei in de feestvreugde, de overwinning wordt dan pas gevierd in de Sovjet-Unie. In dat land maakten ook vrouwen deel uit van gevechtseenheden, anders dan in het VK. Maar ook in andere functies is de bijdrage van vrouwen bij de geallieerden cruciaal geweest. Dat blijft – net als de rol van Clementine Churchill – in de geschiedschrijving lange tijd onderbelicht.