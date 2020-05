“Ernstig diplomatiek incident” over Luxemburgse kritiek op Belgisch plan voor opslag kernafval

De kritiek is alvast aangekomen bij de Belgische minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR). Ze betreurt dat haar Luxemburgse collega eerst naar de media gestapt is. "Op dit ogenblik is er nog geen enkele opslagsite vastgelegd, noch het type gesteente waarin het afval zou worden opgeslagen."

"Een kaart tonen met veronderstelde sites nabij de Luxemburgse bevolking of praten over eventuele waterpollutie, dat is niets meer of minder dan een kwalijke desinformatiecampagne." Marghem gaat nog verder en spreekt over "een ernstig diplomatiek incident".

Marghem voegt eraan toe dat de openbare consultatie die Niras heeft gelanceerd de Belgische en Europese wetgeving "op alle punten" respecteert. De minister beklemtoont ook dat het slechts gaat om een eerste stap in een procedure met verschillende fases, die telkens gepaard gaan met een openbare consultatie.