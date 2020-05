Aardappel-drive-in in Bertem: "Helft van de opbrengst gaat naar corona-onderzoek"

De telers van aardappelen hebben het niet onder de markt, want de oogst heeft erg te lijden gehad onder de droogte van de voorbije jaren en ook dit jaar ziet het er niet goed uit: "We hebben de laatste drie jaar veel last gehad van de droogte, ook nu weer. Dat is al het derde jaar na elkaar dat we zwaar in de problemen zitten. We hopen met het geld een nieuw seizoen te kunnen starten. En dat we voldoende regen gaan krijgen, anders vrezen we dat het nieuwe seizoen ook weer rampzalig zal worden", zegt Putseys.