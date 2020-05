Brugge en Oostende bezoeken ouderen die telefonisch niet bereikbaar zijn: "We willen niet dat ouderen sterven en pas weken later ontdekt worden" 

Ook de sociale verhuurmaatschappijen hebben massaal contact gehouden met hun meest kwestbare huurders: oudere mensen die alleen wonen. Zo belde de verhuurmaatschappij de Gelukkige Haard in Oostende alle 70-plussers op. "Wie we niet aan de lijn kregen, zullen we vanaf deze week bezoeken", zegt directrice Sarah Casteur. "Door het coronavirus is de zorg aan huis tot een minimum herleid. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat er voor verschillende mensen niets meer van sociale contacten is geweest. Ik heb nog geen weet van mensen die thuis overleden zijn, maar dat houdt ons wel bezig. We moeten dat absoluut vermijden."