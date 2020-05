Buren verrassen Quinten (6) voor zijn verjaardag: "Hij volgt de maatregelen perfect op om zijn zieke papa te beschermen"

Ondanks de versoepelingen van de maatregelen is zelfs een klein feestje uitgesloten voor Quinten, want zijn papa is erg ziek. Om papa Ronny te beschermen van het virus, leeft hij de voorschriften perfect na. “Hij is zelfgebakken wafeltjes gaan rondbrengen bij de buren. Eerst hing hij ze aan de deur, dan belde hij aan en vervolgens ging hij ver genoeg op afstand staan,” zegt Ronny.