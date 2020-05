Colruyt investeert in krekelbedrijf: "Je eet toch ook garnalen of oesters?"

Het is vandaag een mijlpaal voor het bedrijf Kriket want Colruyt Groep wil hun krekelrepen gaan verdelen, en dat is goed nieuws zegt oprichter van Kriket Michiel van Meervenne: "Dat laat ons toe om te groeien, nieuw personeel aan te nemen en te investeren." De supermarktketen ziet duidelijk perspectief in de krekelrepen: "Er zijn al enkele soortgelijke producten geweest, maar wij zijn als bedrijf toch wel de eerste die met de repen een breder publiek kan bereiken. We verkopen onze snacks al bij Bioplanet, dat onderdeel is van Colruyt, maar ook bij Aveve en AS Adventure vallen onze snack goed in de smaak", zegt Van Meervenne.