Opnieuw 14 coronabesmettingen onder werknemers Colruyt Kuurne

Bij Colruyt in Kuurne hebben nog eens 14 mensen positief getest op COVID-19. Vorige week bleek dat in de vestiging in Kuurne in korte tijd 8 mensen positief getest hadden. Colruyt besliste daarop het voltallige personeel van de winkel verplicht in thuisquarantaine te plaatsen. De supermarktketen liet in totaal meer dan 100 werknemers die de voorbije weken in Kuurne gewerkt hadden, testen.