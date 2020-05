Uitleg over corona en de maatregelen in meer dan 30 talen

De overheid voorziet deze informatie in meer dan 30 talen. Alle informatie is natuurlijk beschikbaar in de drie landstalen Nederlands, Frans en Duits. In die drie talen, is er ook gebarentaal voorzien. Maar als je iemand moet uitleggen hoe je jezelf beschermt in het Pools, welke tips er zijn voor wie ziek is in het Koerdisch, hoe je je omgeving beschermt in het Swahili, welke wasinstructies je moet volgen in het Arabisch, welke afspraken er zijn rond mondmaskers in het Turks, je vindt het allemaal op deze twee websites: