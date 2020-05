Crisiscentrum verduidelijkt richtlijnen: familie en vrienden mogen helpen verhuizen, zonnebanken mogen open

Het Crisiscentrum heeft de lijst met veelgestelde vragen over de coronamaatregelen opnieuw aangepast. Enkele richtlijnen werden verduidelijkt. Zo mogen zonnebanken sinds maandag opnieuw de deuren openen. Studenten mogen dan weer gaan blokken in de bib. En ook voor wie binnenkort gaat verhuizen is er goed nieuws, want je mag daar vrienden of familie voor inschakelen.