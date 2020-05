Cultuurcentrum Roeselare doet alles digitaal tot het einde van de zomer

Sinds gisteren kunnen we weer voorzichtig gaan winkelen, maar op culturele activiteiten in schouwburgen en culturele centra moeten we nog even wachten. Om die mogelijk nog lange periode te overbruggen, gooit cultureel centrum De Spil in Roeselare het over een andere boeg.

"Er is echt van alles op de website te vinden: theater, muziek en literatuur", zegt theaterprogrammator Annelies Van Craeynest. "We bieden ook grappige dingen aan, zoals een troostradio en een praatjesmaker."

Zodra het weer mag, komen er ook heel kleine activiteiten in de stad. Meer informatie vind je op de website van De Spil.