Dader beruchte burenruzie verdacht van dodelijke steekpartij in Nieuw Gent

Even terug naar 6 augustus 2017. Een holebi-koppel uit Gent werd op de parking van hun appartementsgebouw stevig toegetakeld door hun buren. Ze werden onder andere geslagen met een stuurslot én belandden hierdoor in het ziekenhuis. Het incident lokte heel wat verontwaardigde reacties en media-aandacht uit: foto's van de afgeranselde mannen gingen al snel heel Vlaanderen rond. Het koppel stelde bovendien dat het geweld kaderde in een sfeer van holebihaat. De Gentse correctionele rechtbank zag dat anders én oordeelde in december 2018 dat het extreme geweld niet het resultaat was van discriminatie. De twee werden dus veroordeeld voor de gewelddadige feiten, maar de verzwarende omstandigheid veegde de rechtbank van tafel.