Bedrijven vrezen tweede volledige "lockdown": "Dát overleven we niet, het wordt een bloedbad"

De vraag is hoe realistisch het scenario van een tweede lockdown is. Daarover zegt Erika Vlieghe, voorzitster van de exitgroep, vanavond in "Pano" dat die gerust "in maten en soorten" kan verlopen. "We moeten daarom niet alles sluiten, maar misschien wel een deel. Maar laat ons hopen dat dat niet nodig is en dat we er met lokale maatregelen of het reduceren van sociale contacten ook komen."