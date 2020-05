De ondraaglijke eenzijdigheid van “economisch herstel”

There Are Many Alternatives Ready and Available (TAMARA) moest de slagzin van 2020 worden. De klimaatcrisis en de mobilisatie van tientallen miljoenen jongeren in de hele wereld, noopte de Europese Unie tot het opstellen van een Green Deal. De toenemende ongelijkheid en de accumulatie van kapitaal door een piepkleine groep vermogenden vergrootte het draagvlak voor vormen van vermogensbelasting, het belasten van (ongrijpbare) multinationals (Google Tax) en het inperken van belastingparadijzen. En in onze steden verloor etnocentrisme zijn betekenis ten voordele van de interculturele werkelijkheid en haar mogelijkheden. En toen kwam corona.