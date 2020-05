Contactspeurder uit Deinze: “Mensen appreciëren het telefoontje eigenlijk echt”

In het dagelijkse leven is Lisa eigenlijk justitie-assistente. “Momenteel werk ik voor die job van thuis uit. Nu ben ik ook contactspeurder maar ik kan de twee jobs goed combineren. Vorige week maandag zijn we gestart met de opleiding maar de telefoontjes verlopen al goed.”

“Mijn werkdag begint als ik me inlog op een programma, dan krijg ik een persoon toegewezen die ik mag opbellen. Ik krijg ook informatie over wie ik bel en wat ik moet vragen.” Alle mensen die Lisa al heeft opgebeld, reageerden goed op haar telefoontje. “Mensen zijn dankbaar dat ze gecontacteerd worden. Ze kunnen dan ook zeggen hoe het met hen gaat. We nemen echt de tijd om te luisteren. Iedereen vindt het belangrijk dat we zulke informatie delen met elkaar zodat er niet meer mensen besmet worden.”