CEO Brussels Airlines vertrouwt op redding luchtvaartmaatschappij: "Moederbedrijf Lufthansa gelooft in ons" 

Ook op een scenario waarbij de drie betrokken partijen geen akkoord kunnen vinden en Brussels Airlines dus geen 290 miljoen euro staatsteun krijgt, wil hij niet ingaan. "Ik denk altijd positief. Lufthansa gelooft sterk in Brussels Airlines. Het heeft de hub (knooppunt, red.) in Brussel bevestigd, net als het feit dat wij daar ons basis hebben, dat we die gaan uitbouwen en dat we deel uitmaken van het luchtvaartsysteem in België."