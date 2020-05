Toch Tesla-fabriek heropenen, eigen aandeel doen kelderen en zoonlief X Æ A-12 noemen, is Elon Musk gek of geniaal?

"Dan arresteren ze me maar." Met die woorden heeft Elon Musk, de flamboyante topman van autobouwer Tesla, gereageerd op de heropening van zijn fabriek in Californië. Die heropstart gaat regelrecht in tegen een verbod van de lokale overheid. De typische "je m'en fous"-houding van Musk dook de afgelopen weken regelmatig op. Eerst twitterde hij zijn eigen Tesla-aandeel de dieperik in en plots was er de geboorte van zijn kind-met-onuitspreekbare-naam. Elon Musk: is hij gek of geniaal?