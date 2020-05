Fietsboxen langs fietsostrade zijn succes: project wordt twee jaar verlengd

Het project blijkt een succes, want in een jaar tijd werden er zo’n 200 fietsen achtergelaten en gerepareerd. Nu besloot de provincie om het project met twee jaar te verlengen. “We vinden dat we fietsers zo goed mogelijk moeten helpen”, zegt Luk Lemmens van de provincie Antwerpen. “Fietspech is nooit prettig, maar hier garanderen we een snelle oplossing.”