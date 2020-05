Ge moest mij zien in mijn strandkabien

Ik had bijna gezegd: mijn tweede thuis, maar dat klopt niet, want mijn tweede thuis is de strandcabine die sinds mensenheugenis in het bezit is van de familie Veroegstraeten. Mijn overgrootvader Casimir kocht ze in 1920 van de lokale timmerman, wat betekent dat ze deze zomer een eeuwlang op het strand van Middelkerke zal pronken.

Deze strandcabine, geschilderd in het blauw, oranje en groen van Middelkerke – en boven de deur voorzien van het frisse opschrift “Strandgenoegen”, is niet alleen een bron van trots, maar in deze moeilijke tijden ook een groot zorgenkind.