Geef in plaats van applaus eens een vol au vent aan jouw favoriete held

In Edegem is het online platform "Ik Help Helden" gelanceerd. Je kan er lokale helden bedanken met een product van een lokale handelaar. Het is een initiatief van Catherine Callens, inwoonster van Edegem. Zij wilde een win-winsituatie creëren voor mensen die hun helden willen bedanken met meer dan een applaus alleen maar ook de lokale handelaars helpen die het financieel moeilijk hebben.