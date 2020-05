Geen markthal en trambus in Kortrijk door dure coronacrisis

Het stadsbestuur gaat uit van een verlies van 7,5 miljoen euro op een totale begroting van 190 miljoen. Dat is het gevolg van onder andere minder belastingen van handelszaken en minder parkeergeld. Er zijn ook extra uitgaven. Handgels, mondmaskers, dranghekken, bestickering in de winkelstraten, ...

Het geplande geld voor die trambus en de markthal gaat Kortrijk nu investeren in sportverenigingen en in de zorg. Bijvoorbeeld in personeel voor woonzorgcentra.