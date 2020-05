Geraardsbergen organiseert tijdens de coronatijd derde belronde naar 80- plussers: "We zijn bang onze familie lang niet te zien"

Geraardsbergen is vorig jaar al gestart met verschillende projecten tegen eenzaamheid. Zo is er een buddysysteem. Dat betekent dat elke inwoner van Geraardsbergen zich kan opgeven als vrijwilliger en zo in contact kan komen met iemand die (soms) eenzaam is. En er is ook 'Roadtrip van de Mattentaart'. Mensen van de stad trekken, samen met een mattentaartbakker en vrijwilligers, naar woonzorgcentra, wijken, cafés... Daar organiseren ze een grote mattentaartproeverij waar iedereen uit de wijde omgeving op uitgenodigd wordt. En er komen campagnes in alle 16 deelgemeenten om mensen beter in te lichten over eenzaamheid. Wat is het? Hoe merk je het op? Wat kan je er eventueel zelf aan doen? Op die manier hoopt de stad dat ze de problemen vroeger in kaart kan brengen. Geraardsbergen legt de nadruk in de eerste plaats op eenzaamheid bij ouderen maar geeft toe dat het probleem ook bij jongeren groeit.