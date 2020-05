Opnieuw hinder van processierupsen vanaf volgende week

"Nu hebben de rupsen nog maar brandharen op één segment, maar vanaf volgende week belanden ze in een nieuwe fase en zitten de brandharen op hun hele lichaam. Dan start de echte hinder voor wie in hun buurt komt. De haren die rondvliegen, veroorzaken vooral veel jeuk. In het begin had ik er niet zoveel last van," vertelt Kathleen Verstraete, " maar het bouwt zich op in je lichaam. Nu heb ik zelfs al onmiddellijk last als ik nog maar dicht bij zo'n rups kom".