Hogere waterrekening door lege waterputten in Vlaams-Brabant

Spaarzaam zijn met regenwater. Het is nu nog meer de boodschap dan anders. Want door de droogte van de afgelopen maanden staan heel wat waterputten leeg in Vlaams-Brabant. En moeten die aangevuld worden met leidingwater. De gemiddelde waterrekening is zo al met 10% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat vertelt Kathleen De Schepper van de Watergroep. "De afgelopen weken heeft het zo weinig geregend dat de regenputten zijn leeggelopen."