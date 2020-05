Inslagen van enorme meteorieten vormden een deel van de maankorst

50 jaar geleden, toen de eerste stalen teruggebracht werden van het maanoppervlak, stelden onderzoekers zich vragen over hoe de rotsen van de maankorts gevormd waren.

Zelfs nu blijft een cruciale vraag onbeantwoord: hoe hebben de binnenste en de buitenste lagen van de maan zich met elkaar vermengd nadat de maan gevormd werd? Dit nieuwe onderzoek suggereert dat grote inslagen meer dan 4 miljard jaar geleden deze vermengng kunnen hebben aangedreven, met als resultaat de complexe verscheidenheid aan rotsen die we zien op het oppervlak van de maan.

"Rotsen op de aarde worden constant gerecycleerd, maar de maan vertoont geen platentektoniek of vulkanisme, wat toelaat dat oudere rotsen bewaard blijven", zei doctor Lee White, een postdoctoraal onderzoeker aan het ROM en de corresponderende auteur van de nieuwe studie. "Door de maan te bestuderen, kunnen we de vroegste geschiedenis van onze planeet beter begrijpen. Als grote super-verhitte inslagen rotsen gecreëerd hebben op de maan, vond hetzelfde proces waarschijnlijk ook hier op aarde plaats."

"Toen ik voor het eerst naar deze rots keek, was ik verbaasd door hoe anders de mineralen er uitzagen in vergelijking met andere stalen van Apollo 17", zei doctor Anna Cernok, ook een postdoctoraal onderzoeker aan het ROM en een van de auteurs van de studie.

"Hoewel het kleiner is dan een millemeter, was de korrel baddeleyiet die onze aandacht trok, de grootste die ik ooit gezien heb in stalen van Apollo. Dit kleine korreltje bevat nog steeds de aanwijzingen voor de vorming van een inslagkrater die een diameter had van honderden kilometer. Dat is belangrijk, omdat we helemaal geen aanwijzingen zien voor deze oude inslagen op de aarde."

De bevindingen van het onderzoek hebben het inzicht volledig veranderd dat wetenschappers hebben in de stalen die verzameld werden tijdens de Apollo-missies, en zelfs in de geologie van de maan, zei doctor James Darling, een lector aan de Britse University of Portsmouth en een van de auteurs van de studie. "Deze onvoorstelbaar gewelddadige inslagen van meteorieten hebben geholpen om de maankorst te vormen, en haar niet alleen vernietigd", zo zei hij.

De studie van het team van Canadese, Britse, Zweedse en Zwitserse onderzoekers is gepubliceerd in Nature Astronomy. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Royal Ontario Museum.