Italiaanse politie pakt 91 leden "historische" maffiaclans op: "Coronacrisis schept gunstige context voor maffia"

De antimaffia-operatie had twee "historische" clans van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, in het vizier, die van de Ferrantes en de Fontana's. Volgens Tommaso Buscetta, wiens leven als eerste "pentito" of spijtoptant onlangs nog werd verfilmd, was de familie Fontana een van de gevaarlijkste clans van het eiland.