Kirsten Flipkens volgt samen met andere Belgische (ex-) toptennissers digitale trainersopleiding

Ook onze Belgische toptennissers zitten min of meer werkloos thuis. Heel veel toernooien zijn afgelast en dus staat ook trainen op een lager pitje. Tennis Vlaanderen, dat onder meer in Wilrijk zit, en de Vlaamse Trainersschool hebben daarom een trainersopleiding opgestart voor hen. "Ze zijn heel snel gaan kijken wat ze konden doen voor de huidige en de vroegere tennissers. Gezien de meesten toch ook na hun carrière in het tennis aan de slag willen blijven, is dit wel heel tof", zegt Kirsten Flipkens. "We hebben nu 2 keer per week 's avonds een uur online les en om de paar weken is er ook een examen."